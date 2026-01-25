O capitão afastado é lotado no 39º BPM, em Belford Roxo - Reprodução/Google Street View

Publicado 25/01/2026 08:12

Rio – A Polícia Militar afastou preventivamente o capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa, após vazarem áudios de supostas conversas entre ele e criminosos ligados à facção Comando Vermelho. A corporação confirmou, neste sábado (24), que tomou a decisão após tomar conhecimento de denúncia sobre o caso.

Nos áudios, o agente, lotado no batalhão de Belford Roxo, estaria negociando a retirada de barricadas de vias do município da Baixada Fluminense.

A PM informou que a Corregedoria Geral da corporação instaurou procedimento apuratório sobre o caso e ressaltou que “não compactua com quaisquer desvios de conduta ou com a prática de ilícitos por parte de seus integrantes, adotando medidas firmes e rigorosas sempre que houver a devida comprovação dos fatos”.

Prisão em 2025

Em maio de 2025, Alessander foi preso por agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Na ocasião, o capitão havia sido acusado de integrar uma organização conhecida como o “novo Escritório do Crime”.

Segundo o MPRJ, a quadrilha atendia a ordens de líderes da contravenção no estado e operava um esquema de venda de armas e munições apreendidas em operações da PM. Ele e outros oito integrantes do grupo foram denunciados à Justiça por organização criminosa armada, sequestro e comércio ilegal de armas de fogo e munições.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Alessander Ribeiro Estrella Rosa. O espaço segue disponível para manifestações.