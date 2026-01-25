Bira Haway morreu aos 74 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2026 19:25

Rio - Bira Haway, pai de Anderson Leonardo, que fez parte do Molejo, faleceu neste domingo (25), aos 74 anos. A morte do produtor musical foi divulgada nas redes sociais do grupo, que lamentou a perda e exaltou a importância dele na trajetória da banda.

"Hoje o nosso coração se despedaça. Perdemos quem mais acreditava em nós: nosso paizão, nosso guia, nosso mestre, produtor e diretor. Obrigado por cada ensinamento, por cada puxão de orelha que nos fez melhor, por cada abraço que nos deu coragem. Você plantou sonhos, regou com paixão e nos deixou um legado eterno", informou.

"O samba está de luto — e nós, do Molejão, choramos sua partida e celebramos sua vida. Mestre e pai de todos nós, descanse em paz. Sua música e seu amor viverão para sempre dentro da gente. Vamos sempre te amar pra todo o sempre. Valeu 'Birunga'! Obrigado por tudo", completou a nota.



O filho de Bira Haway, Anderson Leonardo, morreu em abril de 2024. O vocalista do grupo Molejo não resistiu as complicações de um câncer inguinal, tumor rara que afeta toda a região da virilha, descoberto em 2022.