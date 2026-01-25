Homem foi levado para a 76ª DP (Niterói) - Reprodução

Publicado 25/01/2026 19:37

Rio - Um homem, suspeito de matar a própria mãe com facadas no pescoço, foi preso, neste domingo (25), em Niterói, na Região Metropolitana. Guilherme Vieira de Ávila estava com mandado de prisão temporária em aberto.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), agentes do Segurança Presente Niterói observaram Guilherme em uma atitude considerada incomum. Ainda de acordo com a pasta, ao ver os policiais, ele passou a caminhar em sentido oposto, acelerando o passo.

A Segov explicou que o homem aparentava portar um volume sob a jaqueta, o que motivou a abordagem, realizada nas imediações da Avenida Amaral Peixoto com a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro da cidade.



Durante a verificação nos sistemas de segurança, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela juíza Flavia Fernandes de Melo, do Plantão Judiciário da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio. A ordem para sua detenção temporária ocorreu na última quinta-feira (22).

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o homem é suspeito de matar a mãe, Regina Célia Vieira Pestana de Ávila, com facadas no pescoço dentro de casa, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana.

De acordo com o apurado, a vítima morava apenas com o investigado, que apresenta histórico de transtorno psiquiátrico grave. Familiares apontam que Guilherme havia interrompido o uso da medicação, o que estava gerando conflitos com a mãe na residência.

O suspeito foi conduzido para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.