Há bolsão d'água na Rua Vinte e Quatro de Maio, no Méier - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/01/2026 19:01 | Atualizado 25/01/2026 21:12

Rio - A forte chuva que atingiu a cidade do Rio, na noite deste domingo (25), causou a entrada do município em Estágio 2, significando que há riscos de ocorrências de alto impacto. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio, houve registro de chuva maior que 25mm, em um período de 30 minutos, em Sepetiba, na Zona Oeste. Existe perigo moderado de deslizamento no bairro.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, por volta das 18h40, núcleos de chuva seguiam atuando sobre bairros da Zona Norte e no entorno do Maciço da Tijuca, pelo Centro e na região da Barra e Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, gerando pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios.

Entre 17h45 e 18h, houve registro de chuva forte no Grande Méier (11,6mm), São Cristóvão (8,8mm) e em Piedade (7,8mm). Em outros pontos da cidade, a chuva aconteceu de forma moderada a fraca.

Por isso, houve alguns impactos pelo município, principalmente na Zona Norte. Tiveram bolsões d'água nas ruas Vinte e Quatro de Maio, no Méier; São Januário, no Vasco da Gama; e José do Patrocínio, no Grajaú. Além disso, também ocorreu a formação de um bolsão na Avenida Dom Hélder Câmara, no Engenho de Dentro; Campo de São Cristóvão; na Rua Carmo Neto, na Cidade Nova; e na Avenida Paulo De Frontin, no Rio Comprido.

A Zona Sudoeste também foi impactada, como na Estrada da Barra da Tijuca e nas avenidas Armando Lombardi, Érico Veríssimo e das Américas, na Barra da Tijuca. Na Zona Sul, houve bolsão na Avenida Niemeyer, no Vidigal.

Ainda aconteceu um deslizamento de barreira na Rua Darwin Brandão, na Pavuna, um deslizamento de terra na Estrada do Joá e a queda de uma árvore sob fiação na Estrada Vereador Alceu De Carvalho, em Vargem Grande.

Nas próximas horas, há possibilidade de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva moderada a forte. O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco.

Recomendações do COR



- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. O serviço é gratuito.

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)