Corpo de Bombeiros foi acionado para o desabamento na madrugada de sábado (24) - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 25/01/2026 18:13

As vítimas morreram na madrugada deste sábado (24) após a casa onde estavam desabar, na Rua Urussaí, no bairro Campos Elíseos. Bombeiros encontraram a criança já sem vida, por volta das 5h45. Já o padrasto foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O incidente ainda deixou Luana Moreira da Silva, de 27 anos, ferida. Ela é mãe da criança e companheira de Jeremias. Neste domingo (25), a prefeitura informou que seu estado é considerado gravíssimo. A vítima deu entrada no HMAPN com várias escoriações na face e nos membros superiores e inferiores. Ela fez exames de imagens, que constataram fraturas na cervical e no tornozelo.

Ainda de acordo com a prefeitura, Luana passou por uma cirurgia para a correção da fratura exposta no tornozelo direito e foi abordada também pela equipe de neurocirurgia. Os procedimentos ocorreram sem intercorrências.

A mulher está internada em leito de Centro de Terapia Intensiva (CTI), em pós operatório e entubada.

Relembre o caso

Cerca de 40 militares e 11 viaturas dos quartéis Central, Campos Elíseos, Barra da Tijuca e Petrópolis atuaram no local do desabamento. O acionamento ocorreu por volta das 2h40 deste sábado (24). Um cachorro foi resgatado com vida.

Sobre o incidente, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que a laje da residência cedeu, e, até o momento, não há indícios de relação com as recentes chuvas que atingiram a cidade. De acordo com vizinhos, a família teria ocupado o imóvel, que estava abandonado.

A Defesa Civil do município destacou que não houve chamado anterior para que fosse feito inspeção do imóvel. A residência foi interditada e, ainda segundo o órgão, o incidente não teve consequências nas moradias da região

A Prefeitura de Duque de Caxias ressaltou que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, está acompanhando e prestando solidariedade e apoio à família atingida.

O caso é investigado pela 60ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil divulgou que realizou perícia no local e que testemunhas estão sendo ouvidas. Segundo a corporação, os agentes buscam por imagens de câmera de segurança e realizam outras diligências para apurar as causas do desabamento.