Corpo de Bombeiros foi acionado para o desabamento na madrugada de sábado (24)Divulgação / Corpo de Bombeiros

Mais artigos de Romulo Cunha
Romulo Cunha
Rio - A menina de 11 anos e o padrasto, Jeremias dos Santos Silva, 25, que morreram no desabamento de uma casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram sepultados no fim da tarde deste domingo (25). Os enterros aconteceram no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Imbariê.
As vítimas morreram na madrugada deste sábado (24) após a casa onde estavam desabar, na Rua Urussaí, no bairro Campos Elíseos. Bombeiros encontraram a criança já sem vida, por volta das 5h45. Já o padrasto foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.
O incidente ainda deixou Luana Moreira da Silva, de 27 anos, ferida. Ela é mãe da criança e companheira de Jeremias. Neste domingo (25), a prefeitura informou que seu estado é considerado gravíssimo. A vítima deu entrada no HMAPN com várias escoriações na face e nos membros superiores e inferiores. Ela fez exames de imagens, que constataram fraturas na cervical e no tornozelo.
Ainda de acordo com a prefeitura, Luana passou por uma cirurgia para a correção da fratura exposta no tornozelo direito e foi abordada também pela equipe de neurocirurgia. Os procedimentos ocorreram sem intercorrências.
A mulher está internada em leito de Centro de Terapia Intensiva (CTI), em pós operatório e entubada.
Relembre o caso
Cerca de 40 militares e 11 viaturas dos quartéis Central, Campos Elíseos, Barra da Tijuca e Petrópolis atuaram no local do desabamento. O acionamento ocorreu por volta das 2h40 deste sábado (24). Um cachorro foi resgatado com vida.
Sobre o incidente, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que a laje da residência cedeu, e, até o momento, não há indícios de relação com as recentes chuvas que atingiram a cidade. De acordo com vizinhos, a família teria ocupado o imóvel, que estava abandonado.
A Defesa Civil do município destacou que não houve chamado anterior para que fosse feito inspeção do imóvel. A residência foi interditada e, ainda segundo o órgão, o incidente não teve consequências nas moradias da região
A Prefeitura de Duque de Caxias ressaltou que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, está acompanhando e prestando solidariedade e apoio à família atingida.
O caso é investigado pela 60ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil divulgou que realizou perícia no local e que testemunhas estão sendo ouvidas. Segundo a corporação, os agentes buscam por imagens de câmera de segurança e realizam outras diligências para apurar as causas do desabamento.