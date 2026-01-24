O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 2h40 - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 24/01/2026 07:38

Rio – Uma menina de 11 anos e o padrasto dela, de 25, morreram após o desabamento de uma casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (24). O incidente, que deixou ainda a mãe da criança ferida, ocorreu na Rua Urussaí, no bairro Campos Elíseos, 2º Distrito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado às 2h40, cerca de 40 militares e 11 viaturas, dos quartéis Central, de Campos Elíseos, Barra da Tijuca e Petrópolis, se dirigiram ao local. As equipes localizaram a criança por volta de 5h45, já sem vida, e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias. Um cão também foi resgatado, vivo, mas não há informações sobre a destinação do animal.

Já o padrasto, Jeremias dos Santos Silva, e a mãe, identificada apenas como Luana, de aproximadamente 27 anos, foram encaminhados, em estado grave, ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no mesmo município. De acordo com a direção da unidade, ele chegou em parada cardiorrespiratória e passou por manobras de reanimação, mas não resistiu.

Luana deu entrada com várias escoriações no rosto e nos membros superiores e inferiores. Após avaliação da equipe multidisciplinar, ela passou por exames de imagem, que apontaram fraturas na coluna cervical e no tornozelo. A paciente segue sob acompanhamento da equipe multidisciplinar, lúcida e estável.

Sobre o incidente, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que a laje da residência cedeu, e, até o momento, não há indícios de relação com as recentes chuvas. De acordo com vizinhos, a família teria ocupado o imóvel, que estava abandonado. A Defesa Civil municipal destacou que até este sábado não havia recebido chamado para realizar inspeção do imóvel.

O prefeito Netinho Reis (MDB) postou uma nota em suas redes sociais lamentando a tragédia. Ele afirma que "não existe dor maior do que a perda de um filho" e assegura que a Prefeitura "segue acompanhando tudo de perto e está oferecendo apoio à família".

O caso é investigado pela 60ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil divulgou que realizou perícia no local e apura as causas do desabamento.