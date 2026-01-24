Rio - Um incêndio atingiu uma fábrica de vidros, neste sábado (24), na Praça Alberto Monteiro Filho, no Jacaré, na Zona Norte. Um homem recebeu atendimento no local e foi liberado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 60 militares atuaram no imóvel. Os trabalhos foram realizados por equipes do quartel de Benfica, com apoio de bombeiros do Méier, Duque de Caxias e de Vila Isabel, além de unidades especializadas. Ao todo, 16 viaturas estiveram empenhadas na operação.
As chamas começaram por volta das 8h50. Às 19h40, o fogo havia sido controlado, mas as equipes seguiam no local para evitar novos focos. Um vídeo mostra uma densa camada de fumaça no teto. Assista:
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem recebeu atendimento e foi liberado em seguida, sem necessidade de encaminhamento para unidade hospitalar. Não houve registro de outras vítimas nem propagação do fogo para outros imóveis.
O Centro de Operações e Resiliência (COR) informou que não houve necessidade de acionamento de órgãos da Prefeitura do Rio, visto que a ocorrência não causou impactos na mobilidade e trânsito da região.
Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.
