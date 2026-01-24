Corpo foi deixado em frente a uma loja de celulares - Reprodução/redes sociais

Publicado 24/01/2026 13:01

Rio – Joanderson dos Santos Ventura foi morto a tiros, na manhã deste sábado (24), no bairro de Paciência, na Zona Oeste.

O corpo estava na calçada em frente a uma loja de celulares, no número 299 da Estrada dos Vieiras. Informações iniciais dão conta de que a vítima tinha um comércio na mesma via. Acionado às 11h50, o Corpo de Bombeiros encaminhou o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) também estiveram no local e acionaram a perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a autoria do crime.