Acidente aconteceu na Rua Helena, no bairro Vila de Cava, em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Rua Helena, no bairro Vila de Cava, em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/01/2026 20:06

Rio - Uma jovem morreu em um acidente com um ônibus, neste sábado (24), no bairro Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso ocorreu na Rua Helena. Segundo informações preliminares, a vítima teria caído na via quando andava de bicicleta. O motorista do coletivo, que vinha logo atrás, não teria conseguido parar e a atingiu. Ela morreu no local. Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) isolaram a área para perícia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para a ocorrência, mas encontrou a vítima já sem vida.

Através das redes sociais, familiares lamentaram a perda. "Vai com Deus, minha irmã. Que Deus te receba de braços abertos. Estou muito triste, sem chão e arrasada. Que Deus conforte o coração do meu pai e da mãe dela. Uma menina meiga e coração imenso, não tinha maldade", escreveu a irmã.

A 58ª DP (Posse) investiga o caso. A Polícia Civil informou que o motorista passou mal e precisou ser levado à uma unidade hospitalar. A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento em busca de apurar as circunstâncias da morte.

O ônibus é da Viação Vera Cruz e fazia a linha 525 (Belford Roxo x Santa Rita). Procurada, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove) informou que a empresa lamenta profundamente o acidente e que está prestando todo o suporte à família da vítima.

A Semove ainda destacou que a empresa colabora com as autoridades competentes na investigação do ocorrido e que iniciou imediatamente uma apuração interna.