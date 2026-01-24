Cantor morreu após assalto no Cachambi Reprodução
O artista, que foi atingido por três disparos na região do abdômen, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. Amigos ainda chegaram a iniciar, nas redes sociais, uma campanha de doação de sangue, mas a vítima morreu horas depois de ser socorrida.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de roubo no local. No entanto, quando os policiais chegaram, o cantor já havia sido socorrido por populares e encaminhado à unidade de saúde. Testemunhas afirmaram que dois bandidos em uma moto abordaram o cantor e a mulher no momento em que o casal desembarcava de um carro para uma festa. Pouco antes, os ladrões haviam cometido dois roubos.
A 23ª DP (Méier) registrou o caso inicialmente, segundo a Polícia Civil, que informou, ainda, que diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do crime. A Delegacia de Homicídios dará continuidade às investigações.
A comoção também levantou reflexões sobre a rotina de medo no Rio: "Até quando o medo vai ditar nossos caminhos? Até quando o luto vai ser cotidiano?", escreveu outro amigo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.