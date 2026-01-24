BRT desgovernado invadiu uma residência na Rua Tenente Serafim, em Deodoro - Reprodução / Redes Sociais

BRT desgovernado invadiu uma residência na Rua Tenente Serafim, em DeodoroReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/01/2026 14:52

Rio - Um ônibus do BRT desgovernado invadiu uma casa, na manhã deste sábado (24), em Deodoro, Zona Oeste. O muro da residência ficou completamente destruído. O veículo chegou a derrubar a parede de um dos cômodos. Não houve registro de feridos.

O acidente aconteceu na Rua Tenente Serafim, ao lado da garagem do BRT. Segundo a Mobi-Rio, o motorista se preparava para a saída do articulado do local, mas não acionou o freio de estacionamento quando desceu para verificação operacional. Por isso, o veículo entrou em movimento sem controle, atingindo o imóvel.

A Mobi-Rio informou que a ação do condutor ocorreu em "desacordo com os procedimentos operacionais da empresa". Haverá uma apuração interna, junto com a verificação de imagens, para esclarecer a situação e definir se terá alguma penalização.

Ainda de acordo com a empresa, equipes prestam suporte necessário à família para recuperação da estrutura da residência.

Uma idosa, de aproximadamente 80 anos, recebeu atendimento de bombeiros, pois sentiu mal estar, e foi liberada no local.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Segundo a Polícia Civil, o motorista prestou depoimento e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.