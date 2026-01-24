Rio - As obras para a instalação de um monumento em homenagem ao cantor Martinho da Vila, de 87 anos, que terá mais de 14 metros de altura, começaram, no início da tarde deste sábado (24), em Vila Isabel, na Zona Norte. A estátua será instalada na Praça Barão de Drumond, um dos principais pontos do bairro, que tem ligação direta com a trajetória do artista.
O evento contou com a presença de Eduardo Paes (PSD), que entregou para Martinho uma réplica da estátua em miniatura. Em seu discurso, o prefeito revelou que a sua ideia era erguer "uma cabeça" do cantor para que as pessoas pudessem andar dentro dela e ver os sucessos musicais.
"Quem me ensinou a amar o samba e a entender a alma do carioca foi o Martinho da Vila. Não tem poeta vivo neste país que chegue aos pés do talento dele. Quando liguei para o Paulo Barros, eu disse que queria algo que o sujeito lá da Estátua do Noel Rosa, no início do Boulevard [28 de setembro], veja o Martinho da Vila. A minha obra de arte - graças a Deus não me promoveram a escultor - era fazer uma cabeça enorme, que as pessoas pudessem entrar e andar, com as letras da música dele e umas cachacinhas", destacou.
"Essa é a maior homenagem que posso receber na vida. Não vai ter outra. Eu estou com o coração feliz. Estão me dando flores em vida. É uma maravilha", disse.
O projeto foi idealizado pelo carnavalesco Paulo Barros, com inspiração na música "Canta, canta, minha gente", lançada em 1974 e um dos maiores clássicos de Martinho. A escultura será assinada pelo artista Mario Pitanguy, mesmo autor da estátua de Zico, em Quintino, também na Zona Norte, e vai retratar o sambista sobre uma grande coroa, uma referência direta ao legado da Unidos de Vila Isabel.
"Comecei a pensar o que eu ia fazer para esse cara. Tinha que ser uma coisa monumental. Olhando para o Martinho, para a história e estudando, veio o 'Canta, canta, minha gente'. Por que não colocar ele, aqui na praça, convidando todas as pessoas para cantar junto? É exatamente o que acontece aqui. Martinho estará lá em cima cantando e convidando todo mundo para cantar com ele. Eu estou muito feliz. É uma honra para mim", comentou o carnavalesco Paulo Barros.
A estátua será o primeiro monumento de grandes proporções erguido na cidade do Rio em homenagem a uma personalidade desde o monumento a Zumbi dos Palmares, inaugurado no Centro, em 1986. De acordo com a Prefeitura do Rio, a instalação integra o conjunto de ações voltadas para a valorização da memória, da cultura popular e de personalidades que contribuíram para a identidade cultural do Rio.
A homenagem se une ao monumento de Noel Rosa, no início do Boulevard 28 de Setembro, ambos ligados pelo calçadão musical que cruza o bairro e passa também pela quadra da Vila. A estátua de Noel, no entanto, foi parcialmente retirada para manutenção, em 2025, depois de mais um ato de vandalismo.
"É um marco histórico para a cidade. Esse monumento será um dos maiores da cidade e isso dá a dimensão do que o Martinho, o samba e a cultura popular representam para o Rio", ressaltou o secretário municipal de Conservação, Diego Vaz.
O monumento terá dimensões semelhantes à estátua de Dom Pedro I, na Praça Tiradentes; ao chafariz do Mestre Valentim e à estátua de General Osório, ambos na Praça XV. As obras, previstas para acabar no primeiro semestre deste ano, ocorrerão em duas frentes simultâneas: uma dedicada à confecção da escultura e outra à construção da estrutura da coroa.
Durante a instalação do monumento, a prefeitura anunciou que Praça Barão de Drummond, também conhecida como Praça 7, também passará por revitalização.
