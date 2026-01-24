Martinho da Vila ganhou miniatura da estátua que será erguida em Vila Isabel - Erica Martin

Publicado 24/01/2026 16:49

Rio - As obras para a instalação de um monumento em homenagem ao cantor Martinho da Vila, de 87 anos, que terá mais de 14 metros de altura , começaram, no início da tarde deste sábado (24), em Vila Isabel, na Zona Norte. A estátua será instalada na Praça Barão de Drumond, um dos principais pontos do bairro, que tem ligação direta com a trajetória do artista.

O evento contou com a presença de Eduardo Paes (PSD), que entregou para Martinho uma réplica da estátua em miniatura. Em seu discurso, o prefeito revelou que a sua ideia era erguer "uma cabeça" do cantor para que as pessoas pudessem andar dentro dela e ver os sucessos musicais.

"Quem me ensinou a amar o samba e a entender a alma do carioca foi o Martinho da Vila. Não tem poeta vivo neste país que chegue aos pés do talento dele. Quando liguei para o Paulo Barros, eu disse que queria algo que o sujeito lá da Estátua do Noel Rosa, no início do Boulevard [28 de setembro], veja o Martinho da Vila. A minha obra de arte - graças a Deus não me promoveram a escultor - era fazer uma cabeça enorme, que as pessoas pudessem entrar e andar, com as letras da música dele e umas cachacinhas", destacou.

O artista foi recebido por uma apresentação da bateria da Unidos de Vila Isabel, escola de samba de coração do cantor - que o homenageou com enredo do desfile do Grupo Especial em 2022. Martinho agradeceu todo o carinho e valorizou o monumento.

"Essa é a maior homenagem que posso receber na vida. Não vai ter outra. Eu estou com o coração feliz. Estão me dando flores em vida. É uma maravilha", disse.



O projeto foi idealizado pelo carnavalesco Paulo Barros, com inspiração na música "Canta, canta, minha gente", lançada em 1974 e um dos maiores clássicos de Martinho. A escultura será assinada pelo artista Mario Pitanguy, mesmo autor da estátua de Zico, em Quintino, também na Zona Norte, e vai retratar o sambista sobre uma grande coroa, uma referência direta ao legado da Unidos de Vila Isabel.

Com mais de 14 metros de altura, o monumento mostrará o cantor em uma estátua de bronze sobre a coroa, cantando para uma plateia formada por silhuetas de pessoas em aço. Martinho teve as medidas tomadas em setembro do ano passado para a homenagem.

"Comecei a pensar o que eu ia fazer para esse cara. Tinha que ser uma coisa monumental. Olhando para o Martinho, para a história e estudando, veio o 'Canta, canta, minha gente'. Por que não colocar ele, aqui na praça, convidando todas as pessoas para cantar junto? É exatamente o que acontece aqui. Martinho estará lá em cima cantando e convidando todo mundo para cantar com ele. Eu estou muito feliz. É uma honra para mim", comentou o carnavalesco Paulo Barros.

A estátua será o primeiro monumento de grandes proporções erguido na cidade do Rio em homenagem a uma personalidade desde o monumento a Zumbi dos Palmares, inaugurado no Centro, em 1986. De acordo com a Prefeitura do Rio, a instalação integra o conjunto de ações voltadas para a valorização da memória, da cultura popular e de personalidades que contribuíram para a identidade cultural do Rio.



A homenagem se une ao monumento de Noel Rosa, no início do Boulevard 28 de Setembro, ambos ligados pelo calçadão musical que cruza o bairro e passa também pela quadra da Vila. A estátua de Noel, no entanto, foi parcialmente retirada para manutenção, em 2025, depois de mais um ato de vandalismo.



"É um marco histórico para a cidade. Esse monumento será um dos maiores da cidade e isso dá a dimensão do que o Martinho, o samba e a cultura popular representam para o Rio", ressaltou o secretário municipal de Conservação, Diego Vaz.

O monumento terá dimensões semelhantes à estátua de Dom Pedro I, na Praça Tiradentes; ao chafariz do Mestre Valentim e à estátua de General Osório, ambos na Praça XV. As obras, previstas para acabar no primeiro semestre deste ano, ocorrerão em duas frentes simultâneas: uma dedicada à confecção da escultura e outra à construção da estrutura da coroa.

Durante a instalação do monumento, a prefeitura anunciou que Praça Barão de Drummond, também conhecida como Praça 7, também passará por revitalização.

*Colaboração de Érica Martin