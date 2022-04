Vila emociona com homenagem a Martinho e entra na briga pelo título

Rio - Última escola a desfilar na Sapucaí, na madrugada deste domingo, a Vila Isabel emocionou o público ao fazer um tributo ao cantor e compositor Martinho da Vila, maior nome da história da Azul e Branco. Ao retratar a vida e a obra do genial autor de canções como "Disritimia" e "Ex-amor", a Vila arrancou aplausos do público do início ao fim.

