Zeca Pagodinho faz piquenique com os netosReprodução

Publicado 20/09/2021 16:36 | Atualizado 20/09/2021 16:48

Rio - Zeca Pagodinho, de 62 anos, vendeu uma das casas que têm em Xerém, no Rio de Janeiro. Os cavalos que criava na propriedade também foram vendidos. O local, para quem não sabe, foi cenário de muitas das famosas rodas de samba do cantor.

De acordo com o jornal Extra, assim como a maioria dos artistas da música, Zeca ficou sem poder fazer shows durante a pandemia e decidiu cortar alguns gastos. O sambista tem um show agendado para o fim do ano, quando se apresenta numa casa de espetáculos de São Paulo, em dezembro.

Outro imóvel, um famoso sítio também em Xerém continua sendo de propriedade do sambista. Antes da pandemia, Zeca costumava reunir amigos no local. Por conta do isolamento social, nos últimos meses, o artista tem passado mais tempo em seu apartamento na Barra, na Zona Oeste do Rio. Em agosto de 2021, o cantor chegou a ficar internado com Covid-19. Todavia, Zeca se recuperou bem e recebeu alta após cinco dias de internação.