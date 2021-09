Lorena Improta - Reprodução/Montagem

Lorena ImprotaReprodução/Montagem

Publicado 20/09/2021 16:02

Rio - Com quase 9 meses de gravidez, Lorena Improta tem recebido críticas nas redes sociais por seguir fazendo as danças pelas quais ficou famosa na internet. O descontentamento com a postura da esposa de Léo Santana foi tamanho que ela chegou a compartilhar algumas das críticas nas redes sociais.

fotogaleria

"Respeita teu filho e tua gravidez, mulher. Fica com essas danças vulgares e ridículas. Gravidez é coisa séria", comentou um seguidor. Lore, por sua vez, reagiu postando mais um vídeo no mesmo estilo. "Só porque tem gente reclamando vou dançar mais", escreveu a dançarina.

Confira: