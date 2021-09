Deborah Secco - Reprodução/Instagram

Deborah SeccoReprodução/Instagram

Publicado 20/09/2021 14:43

Rio - Deborah Secco aproveitou o dia de folga das gravações da nova série "Rensga Hits", em Goiânia, para o Globoplay, e curtiu o solzão ao lados de amigos. A atriz, de 41 anos, posou dentro de uma piscina com Fabiana Karla, Tia Má e Mouhamed Harfouch. Em outra foto, empinou levemente o bumbum ao posar para a câmera.

"Ontem foi dia de folga e afagos com essa gente linda e amada", escreveu Deborah, que ainda acrescentou a hashatg "vem aí" no final da publicação, que também traz fotos com Alejandro Claveaux e Samuel de Assis.