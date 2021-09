Tiago e Tânia Mara - Reprodução/Instagram

Tiago e Tânia Mara

Publicado 20/09/2021

São Paulo - Tiago Piquilo revelou durante o confinamento de "A Fazenda 13" que continua se relacionando com Tânia Mara, com quem tinha terminado após realizar a cirurgia peniana. À revista Quem a cantora confirmou a informação.

"Sim, ele contou no reality. Estamos juntos há sete meses, quase oito. Ficamos um curto período afastados, mas estamos felizes e nos permitindo viver um dia de cada vez, apesar da distância e dos desafios que enfrentamos desde o início, com muita exposição. A gente se gosta. Queremos estar juntos e estamos felizes", disse.

Mãe de Maysa, de 10 anos, do casamento com Jayme Monjardim, de quem se separou em 2019, Tânia considera um desafio ser mãe de uma pré-adolescente nos tempos atuais. "Aprendo muito com ela. Preservo muito a relação de mãe e filha para impor limites. Ela já está do meu tamanho. A gente usa tudo do mesmo tamanho e dividimos roupas, tênis, calçados, maquiagens".

Questionada se procura manter sua vida amorosa em discrição por conta da filha, ela opina. "Sempre fui muito discreta, mas também nunca me escondi. Como pessoa pública, acho impossível viver escondendo tudo. A Maysa é minha parceirona e melhor amiga. Ela sabe de tudo primeiro e torce por mim. Lido com ela com muita naturalidade e tranquilidade".

Por fim, ao falar sobre o amor como combustível para vida, a cantora reflete. "As músicas românticas realmente marcam a minha carreira. Considero, sim, o amor um combustível para a vida. Para a minha vida, pelo menos, o amor é um combustível -- seja o amor à música, seja o amor à família -- para a vida. Só com amor teremos um mundo melhor".