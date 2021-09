Britto Jr - Reprodução/Instagram

Britto JrReprodução/Instagram

Publicado 20/09/2021 08:37

São Paulo - Britto Jr, de 58 anos, começou a segunda-feira alfinetando o elenco de "A Fazenda 13". O ex-apresentador do reality rural comentou uma postagem de Adriane Galisteu, atual comandante da atração, no Twitter. "Punição em cima de punição", escreveu a loira, referindo-se ao comportamento dos peões no confinamento.

Em resposta a isso, o jornalista opinou. "É bom [que tenha punição], já que a polícia não prendeu [aqui fora], que os infratores fiquem detidos aí", escreveu. Em sua postagem Britto não especificou nomes, entretanto, alguns participantes de "A Fazenda 13" entraram no programa com um histórico complicado com a Justiça. Este é o caso de Nego do Borel, que mesmo dentro do reality responde às queixas de suas ex-namoradas, Swellen Sauer e Duda Reis.

Acusado de assédio e agressão por ambas, o participante também vem gerando reações negativos no público de "A Fazenda 13". Recentemente, por exemplo, ele acariciou o rosto de Dayane Mello enquanto a mesma dormia. Em outra noite, ele tentou beijar a modelo durante o sono. Os dois episódios geraram bastante repercussão na internet e fizeram de Nego do Borel um dos participantes mais impopulares da edição, dentro e fora da casa.