Gil do Vigor posa em vinícola nos EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2021 13:31 | Atualizado 19/09/2021 13:36

Rio - Morando nos Estados Unidos, Gil do Vigor usa suas redes sociais para compartilhar as aventuras que vive enquanto cursa seu pós-doutorado (PhD) na Universidade da Califórnia. Neste domingo (19), o ex-BBB publicou uma sequência de cliques tirados em uma vinícola e falou sobre a experiência luxuosa.

fotogaleria

"Amei as fotos desse dia! Me diverti demais, diretamente de Robert Sinskey Vineyards. Que nome chique, né? Nunca imaginei conhecer uma vinícola. Aqui cada dia é uma aventura, uma experiência nova! Vigorei nas poses e teve até carão, porque a grana eu tenho, só me falta-me o glamour", escreveu na legenda da postagem, relembrando uma das frases icônicas de Lady Kate, do "Zorra Total".

A atriz Katiuscia Canoro, que interpretava a socialite no programa humorístico da TV Globo, também entrou na brincadeira: "Tô pagano", comentou na publicação de Gilberto. Outros amigos e fãs também registraram comentário na postagem: "Vigora no vinho, bebê", brincou a apresentadora Talitha Morete. "Muito chique", elogiou uma seguidora.

Confira a publicação: