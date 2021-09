Projota revela novo visual e desabafa sobre momento difícil que enfrentou - Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2021 10:01

Rio - Projota usou suas redes sociais, neste sábado (18), para compartilhar um desabafo sobre momentos difíceis que tem enfrentado no último ano. O rapper de 35 anos publicou um longo texto em seus Stories do Instagram em que relembra a morte de sua avó, dona Lourdes , ao abrir o jogo sobre suas emoções.

"Esse ano não tá sendo fácil. A cada mês uma bomba! Às vezes eu me cobrava que eu superasse logo, 'bora Tiago, levanta a cabeça, respeita sua história', e eu tive que falar pra mim mesmo: 'Mano, eu perdi minha mãe esse ano!' A segunda vez! Eu tinha o direito de estar mal'", escreveu. Vale lembrar que o ex-BBB foi criado por sua avó após perder a mãe muito novo.

Em seguida, o artista revela que ganhou 15 quilos neste período: "Dizem que o que não mata, engorda! Pois, eu ganhei 15 quilos. Por ansiedade, angústia, medo, não sei. Mas eu respeitei meu tempo, nem falo muito sobre isso aqui, preferi falar na minha arte e fiz um álbum sobre isso. Me grudei no que mais me faz bem, minha família", afirmou o cantor.

Depois, Projota explica que, para marcar o início de uma nova fase em que pretende cuidar mais de si, o rapper tomou a decisão de começar renovando o visual. "Depois de 2 anos sem cortar o cabelo direito por conta da pandemia, eu fui hoje! Porque agora eu tô bem! Porque eu me sinto pronto pra outra! E eu fiz até um risco no cabelo que eu nunca tinha feito, e pra você pode não ser grande coisa, mas pra mim, representa que risquei o principal item da minha lista de tarefas pra esse ano, e esse item dizia: Supera!"

A sequência de Stories em que o ex-brother desabafa foi compartilhada logo após Projota revelar seu novo visual nas redes sociais. Nos comentários, fãs e amigos registraram mensagens de apoio para o artista: "Cabelinho na régua tá demais, te amo seu maravilhoso", declarou Tamy Contro, esposa do cantor. "É isso aí! Supera! Tem muita gente querendo você grandão", escreveu uma seguidora.

