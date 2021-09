Ex-BBB Hariany Almeida beija novo namorado na praia

Rio - A ex-participante do "BBB" e de "A Fazenda" Hariany Almeida aproveitou o sábado para curtir uma praia com seu novo namorado, José Victor Pires, e amigos. O eleito de Hariany é ator do seriado "Detetives do Prédio Azul. O casal não se desgrudou e trocou muitos beijos enquanto esteve no local. José Victor foi ator mirim e fez novelas como "Avenida Brasil" e "Saramandaia". Atualmente, ele está escalado para a próxima novela das 19h da Globo, "Quanto mais vida, melhor".

