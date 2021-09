Juliette posa com fãs antes de embarcar em aeroporto

Rio - A ex-BBB Juliette fez a alegria dos fãs no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã deste sábado. Simpática, ela posou para muitas fotos com seus admiradores. A campeã do "BBB 21" chegou ao local acompanhada por sua equipe e também por alguns seguranças. Usando um sobretudo, óculos e máscara, Juliette estava quase irreconhecível.

