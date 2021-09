Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no 'Conversa com Bial' - Reprodução/TV Globo

Publicado 18/09/2021 09:17

Rio - Diogo Nogueira não poupou elogios para Paolla Oliveira ao "invadir" a entrevista da namorada no programa "Conversa com Bial" desta sexta-feira (17). O cantor fez questão de destacar o profissionalismo da atriz, comparando a atriz ao Rei Midas, personagem da mitologia grega conhecido por transformar em ouro tudo que toca.

"Me sinto abençoado. Uma mulher forte, trabalhadora, guerreira, uma das maiores atrizes desse país", declarou o cantor. "Ela agrega as coisas. Tudo que ela faz, ela faz com muita competência, muito estudo, muita força, uma mulher muito forte. Deixa tudo grande. Onde ela toca, vira ouro", afirmou sobre a vencedora da "Super Dança dos Famosos".

"Quando ele falou quem era, eu falei: 'não é possível'. Achei que fosse um trote, uma brincadeira. Falei com ela até o dia da gente se encontrar e foi evoluindo", relatou Nogueira.