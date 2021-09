Yasmin Brunet e Gabriel Medina completam um ano de relacionamento - Reprodução Internet

Yasmin Brunet e Gabriel Medina completam um ano de relacionamentoReprodução Internet

Publicado 17/09/2021 18:51

Rio - Nesta semana, Gabriel Medina ganhou mais um campeonato e se tornou tricampeão de surf. Mas, apesar da vitória do rapaz, as rusgas entre sua família e a esposa, Yasmin Brunet, não foram esquecidas. Por um lado, a mãe de Medina fez uma postagem falando que a vitória só foi possível porque o jovem tinha a família ao lado ou, como ela disse, "alicerces".

Já Yasmin, rebateu, em forma de indiretas, à provocação da sogra. Em um textão postado no Instagram, a modelo falou que foi ela quem sempre esteve ao lado dele. Além disso, Yasmin também pontuou que o rapaz teve um ano cheio de problemas, possivelmente uma alusão à relação difícil com a mãe e o padrasto.

"Parece ontem que saímos do Brasil para a primeira viagem. Eu senti que seria o seu melhor ano, que você quebraria records (vc nem sabia que existia records no surfe kkk). Me lembro de tudo o que passamos para chegar até aqui. Dias felizes de conquista, dias se choro, dias tristes, dias de emoção e esperança. A única coisa que não mudava nunca era nossa fé em Deus porque sabíamos que Ele ia te abençoar. Muitos treinos, foco, disciplina e fé te fizeram chegar aqui. Eu vivi com você tudo isso e vi de perto a força que você tem… você não é normal kkk de verdade… qualquer pessoa que tivesse tido o ano que você teve, teria desistido no meio do caminho. Você não imagina o orgulho que sinto de você e a honra de poder pela primeira vez ver de perto alguém realizar o sonho. É incrivelmente inspirador e te agradeço muito por tudo o que vivemos juntos esse ano. Amei cada segundo que nós trouxe até aqui. Agora você é tricampeão mundial meu lindo!!!! Parabéns meu campeão!!!! Você é incrivelmente sinistro!!! Deus é fiel e é bom sempre!!! Tô pronta para os próximos!!! Te amo muito @gabrielmedina. Obrigada DEUS", escreveu a modelo nas redes sociais.

