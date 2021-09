Simone esclarece boatos sobre vida pessoal e carreira - Reprodução

Publicado 17/09/2021 16:39

Rio - A cantora Simone Mendes, irmã de Simaria, anunciou nesta quarta-feira (15) que passará por um novo procedimento médico para emagrecer. A novidade foi explicada pela artista em sua conta oficial no Instagram.

Simone deixou claro que a decisão por um novo procedimento estético não está ligada a nenhuma opinião de terceiros.

“Não existe cobrança nenhuma do marido, de fã, de publicidade, de show, de nada”, iniciou Simone Mendes. “Está tudo bem para as pessoas com quem trabalho, a forma que sou e o peso que eu estava, mas para mim era uma questão de saúde. Por isso que eu resolvi cuidar de mim”, explicou.

A cantora também explicou que já encontrava algumas dificuldades com relação à sua mobilidade: “Nem amarrar o cadarço do tênis eu estava conseguindo mais. Não é legal isso. Fora os exames que a gente faz antes de começar um tratamento para emagrecer.”, concluiu.