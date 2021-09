Andréia Sadi e André Rizek estão juntos - Reprodução

Publicado 17/09/2021 15:05

Rio - A jornalista do GloboNews Andréia Sadi ameaçou bloquear seu marido André Rizek após o apresentador do SporTV brincar com a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Após um comentário sobre a irritação de Rizek com uma lista de músicas, o comentarista lembrou Sadi, torcedora do Tricolor Paulista, que ele estaria falando sobre a derrota do clube para o Fortaleza em pouco tempo.

- Essa lista tem Fight the Power, do Public Enemy, em segundo lugar. A segunda melhor música da história… Beatles só aparecem em sétimo. Stones em 13º. Essas listas, tenho experiência nisso, são feitas apenas para causar e irritar. Me irritou isso daqui! Mas vi quase inteira - comentou Rizek sobre a lista das 500 melhores músicas da história.

- Folgo em saber que o jogo vira em algum momento, com você se irritando e não apenas vivendo para causar e irritar a doce mulher - brincou Andréia Sadi sobre a chateação do apresentador. - Calma que daqui a pouco tem Seleção falando da derrota do São Paulo... - provocou Rizek. O último foi recebida com um print da tela de Andréia Sadi na opção de bloquear o perfil do apresentador do SporTV no Twitter. Veja abaixo as publicações originais de André Rizek e Andréia Sadi abaixo.