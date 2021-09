Xuxa - Reprodução/ Instagram

São Paulo - Xuxa Meneghel, apresentadora, cantora e eterna rainha dos baixinhos, relembrou, nesta quinta-feira, os rumores sobre ter feito um pacto com o diabo ao longo da sua carreira. Durante sua trajetória com o público infantil, Xuxa foi cercada de teorias da conspiração que apontavam mensagens subliminares em suas músicas quando tocadas ao contrário. Nas teorias espalhadas pela web, por exemplo, o hit "Ilariê" seria uma "invocação ao demônio" quando tocada de trás para frente.

Porém, em entrevista ao canal "Seja Seu", a apresentadora nego a suposição e falou da fé que tem no "cara lá de cima". "Já ouvi algumas pessoas falando que eu tinha pacto com o diabo. Meu Deus do céu! Alguém que tem um pacto com o cara lá embaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para o cara. Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Eu não teria o que eu tenho, não teria mesmo", disse Xuxa Meneghel.

A eterna rainha dos baixinhos falou da sua relação de fidelidade com os fãs mesmo depois de tantos anos de carreira. "Vejo pessoas idiotas falando coisas, mas eu não quero elas perto de mim. O público que eu amo e me respeita está cada vez mais perto de mim. É um presente de Deus. Todo esse sentimento que vocês colocam para fora eu só posso agradecer. Eu não sei como reagir a tanto carinho a não ser com gratidão e amém. Um amém eu acho que é mais forte que um obrigada. Eu sou uma pessoa de muita sorte", completou Xuxa Meneghel.

