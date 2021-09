Gabi Martins, Faustão e Tierry - Reprodução Internet

Publicado 17/09/2021 12:37 | Atualizado 17/09/2021 12:45

Rio - A ex-BBB Gabi Martins e o cantor sertanejo Tierry encontraram o apresentador Fausto Silva, o Faustão, em Dubai, nos Emirados Árabes. Gabi e Tierry tietaram o apresentador e postaram uma foto com ele em um restaurante de luxo.

"E no almoço de hoje reencontrei o querido Fausto aqui em Dubai! Foi incrível revê-lo! E ainda tive indicação do melhor prato de um dos melhores restaurantes de Dubai, aqui no @burjalarab! Obrigado Fausto! Ansioso para a estreia do seu programa", escreveu Tierry na legenda da foto.

Em agosto desse ano, Faustão passou por uma cirurgia. Ele esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para remover um catéter que usava para tratamento de diálise.