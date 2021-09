Geraldo Luís e Marcelo Rezende - Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2021 09:26

Rio - O apresentador Geraldo Luís, de 50 anos, nesta quinta-feira, usou as redes sociais para lamentar a morte a morte do jornalista Marcelo Rezende, aos 65 anos, após luta contra um câncer há quatro anos. Geraldo compartilhou um vídeo com momentos do grande amigo.



"Foi lindo! Amei ter te conhecido... Em mim, há um pedaço eterno seu, meu amigo de alma. Hoje, quatro anos do falecimento do Marcelo", escreveu o apresentador da Record TV na legenda da publicação, que comoveu os seguidores.

"Amor sempre pro Marcelão, onde estiver", escreveu a cantora Roberta Campos. "Que linda mensagem", disse uma fã. "Deixou muitas saudades", comentou outra.