Fábio Porchat mostra caracterização para personagemReprodução/Montagem

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Rio - Nesta quinta-feira, Fábio Porchat gravou mais uma esquete para o Porta dos Fundos. Com bom humor, o ator mostrou detalhes e bastidores da produção do episódio. Vestido com uma fantasia inspirada no personagem Visconde de Sabugosa, Porchat brincou sobre a demora na caracterização e sobre a reação do público, principalmente dos haters, após o lançamento dos episódios. 
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Marcelo D2 e Fábio Porchat - Reprodução/Montagem
Fábio Porchat expõe DR com a mulher, Nataly - Reporter 03
Internautas notam constrangimento de Fábio Porchat no 'Casa Kalimann' - Reprodução
Internautas notam constrangimento de Fábio Porchat no 'Casa Kalimann' - Reprodução
Internautas notam constrangimento de Fábio Porchat no 'Casa Kalimann' - Reprodução
Fabio Porchat - Divulgação
Dani Calabresa e Fábio Porchat - Reprodução Internet
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Fábio Porchat - Reprodução do Instagram
"2 horas se maquiando pra vocês irem lá no vídeo do YouTube comentar: LIXO", escreveu o humorista na legenda do vídeo compartilhado nas redes sociais. Nos comentários, no entanto, muitos fãs apoiaram o artista. "Fábio não de importância a essas pessoas que são tão pequenas como ser humano!Seu trabalho é incrível parabéns", escreveu uma fã. 
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2 horas se maquiando pra vocês irem lá no vídeo do YouTube comentar: LIXO