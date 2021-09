Fábio Porchat mostra caracterização para personagem - Reprodução/Montagem

Publicado 16/09/2021 18:18

Rio - Nesta quinta-feira, Fábio Porchat gravou mais uma esquete para o Porta dos Fundos. Com bom humor, o ator mostrou detalhes e bastidores da produção do episódio. Vestido com uma fantasia inspirada no personagem Visconde de Sabugosa, Porchat brincou sobre a demora na caracterização e sobre a reação do público, principalmente dos haters, após o lançamento dos episódios.

"2 horas se maquiando pra vocês irem lá no vídeo do YouTube comentar: LIXO", escreveu o humorista na legenda do vídeo compartilhado nas redes sociais. Nos comentários, no entanto, muitos fãs apoiaram o artista. "Fábio não de importância a essas pessoas que são tão pequenas como ser humano!Seu trabalho é incrível parabéns", escreveu uma fã.

Confira a postagem:

