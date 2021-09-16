Thais Fersoza e Michel TelóReprodução

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Rio - Já diz a máxima que casal que malha junto, permanece junto. E se depender da sintonia de Michel Teló e Thais Fersoza, tanto a dinâmica na academia quanto o casamento seguem muito bem. Pelas redes sociais, a atriz compartilhou um registro ao lado do marido e mostrou a rotina de exercícios do casal. "Treinar é bom.. mas treinar com ele… é melhor ainda!!!", se declarou Thais.
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Thais Fersoza com o filho caçula, Teodoro - Reprodução/Instagram
Thais Fersoza sobre Michel Teló: 'E há 10 anos passamos essa data juntos! Acabamos de perceber que é o nosso décimo! Que lindo' - Reprodução
Thaís Fersoza - reprodução do instagram
Thaís Fersoza - reprodução do instagram
Michel Teló e Thais Fersoza em família - Reprodução / Instagram
Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos na final de 2019 - Reprodução
Thais Fersoza e Michel Teló - Reprodução/Instagram
ThaÃ­s Fersoza volta a postar fotos com maiÃŽ que causou polÃªmica - ReproduÃ§Ã£o Internet
Michel Teló e Thaís Fersoza se casaram em 2014. O casal foi bem discreto e contou apenas com a presença de amigos e familiares em um cartório de SP. - Reprodução Internet
Nos comentários, não faltaram elogios para ela e para o músico. "Casal maravilhoso", escreveu uma seguidora. "Esse casal só me dá orgulho", elogiou outra fã. 
Confira:
 