Thais Fersoza e Michel Teló - Reprodução

Thais Fersoza e Michel TelóReprodução

Publicado 16/09/2021 17:37

Rio - Já diz a máxima que casal que malha junto, permanece junto. E se depender da sintonia de Michel Teló e Thais Fersoza, tanto a dinâmica na academia quanto o casamento seguem muito bem. Pelas redes sociais, a atriz compartilhou um registro ao lado do marido e mostrou a rotina de exercícios do casal. "Treinar é bom.. mas treinar com ele… é melhor ainda!!!", se declarou Thais.

fotogaleria

Nos comentários, não faltaram elogios para ela e para o músico. "Casal maravilhoso", escreveu uma seguidora. "Esse casal só me dá orgulho", elogiou outra fã.

Confira: