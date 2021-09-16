Luiza Ambiel e Gugu Liberato - Reprodução

Luiza Ambiel e Gugu Liberato Reprodução

Publicado 16/09/2021 17:08

Rio - Musa da 'Banheira do Gugu' na década de 1990, Luiza Ambiel contou que Gugu Liberato protegia ela e outras participantes do quadro em situações de assédio sexual.

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"Sempre que a gente sofria qualquer tipo de assédio ou 'cantadinha', ele sempre ficava do nosso lado. Sempre me protegeu de várias situações", contou a atriz em entrevista ao programa 'Holofote' da Rádio FM O Dia. "Ele sempre falava: 'Luiza, calma Luiza'", contou.

Sobre a vida pessoal de Gugu, Luiza contou que ele sempre foi discreto e que a disputa da família Liberato é uma "falta de respeito". "Até a gente que trabalhava com ele, mesmo em caravana, ele sempre foi discreto" disse.

"Família é fogo. A família às vezes não para pra pensar que tinha que respeitar um pouco a memória dele, tudo que ele representa. Eu acho uma tremenda falta de respeito com a memória dele e com os fãs dele", disse Luiza.

"Muito triste, né? A gente conhecia ele e sabe que não precisava de nada disso, ele sempre foi uma pessoa muito generosa com todo mundo. Eu acho que se ele sonhasse [que isso aconteceria], ele teria feito de um jeito que esse povo não ia ficar brigando por dinheiro", disse.