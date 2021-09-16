Fabiula NascimentoReprodução

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Rio - Linda, linda! Grávida de gêmeos, a atriz Fabiula Nascimento aproveitou o tempo quente no Rio, vestiu um biquíni e colocou o barrigão pra jogo no quintal de casa. Casada com o ator Emilio Dantas, o casal está à espera de dois meninos, Roque e Raul. 
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Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciaram a gravidez de gêmeos no último domingo (8) - Reprodução/Instagram
Fabiula Nascimento recebe segunda dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram
Fabiula Nascimento e Emilio Dantas - Reprodução
Fabiula Nascimento e Emilio Dantas - Reprodução
Fabiula Nascimento e Emilio Dantas - Sergio Zalis/Globo
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Fabiula Nascimento - Fabio Rocha / TV Globo
Isadora/Marcela Klein (Marisa Orth) com Nana (Fabiula Nascimento) e Diogo (Armando Babaioff) - Globo/Cesar Alves
Resultado preocupa empresária - Divulgação
A foto, postada nas redes sociais, recebeu muitos elogios de colegas famosos e fãs anônimos. "Barriguda linda", "amo vocês", "tá linda num grauu", foram alguns dos comentários. 
Confira: