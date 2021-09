Fabiula Nascimento - Reprodução

Publicado 16/09/2021 15:07

Rio - Linda, linda! Grávida de gêmeos, a atriz Fabiula Nascimento aproveitou o tempo quente no Rio, vestiu um biquíni e colocou o barrigão pra jogo no quintal de casa. Casada com o ator Emilio Dantas, o casal está à espera de dois meninos, Roque e Raul.

A foto, postada nas redes sociais, recebeu muitos elogios de colegas famosos e fãs anônimos. "Barriguda linda", "amo vocês", "tá linda num grauu", foram alguns dos comentários.

Confira: