Vitão - Reprodução

VitãoReprodução

Publicado 16/09/2021 14:43

Rio - Vitão foi alvo, mais uma vez, de críticas nas redes sociais. Após fazer uma tatuagem da fada Sininho, personagem do desenho 'Peter Pan', o cantor recebeu muito ódio e deboche nas redes sociais. Além do desenho da fada, Vitão escreveu "a vida não é um conto de fadas", na pele, palavras que também fazem parte de seu próximo trabalho.

fotogaleria

Após a publicação, o cantor recebeu muitas críticas que também debochavam de sua sexualidade e ainda ridicularizavam o fato dele ter se relacionado com uma mulher antes. Vitão rebateu os críticos e pediu que não citassem Luísa Sonza.

"Alguns dos porquês da vida não ser um conto de fadas. Ainda vivemos rodeados de ódio, intolerância e desinformação. Parem de falar dessa maneira horrível, parem de colocar o nome de uma mulher foda no meio das suas toxidades e percam esse medo bobo de tocarem no c* de vocês", escreveu o cantor em um tweet.