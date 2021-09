Rodolffo conversa com Tiago Leifert nos Estúdios Globo - Reprodução / TV Globo

Rodolffo conversa com Tiago Leifert nos Estúdios GloboReprodução / TV Globo

Publicado 16/09/2021 14:07 | Atualizado 16/09/2021 14:08

Rio - Rodolffo, da dupla com Israel, abriu o jogo sobre os obstáculos que os sertanejos enfrentaram para emplacar um hit antes do cantor de 32 anos ser confinado no "BBB21". Durante o "Conversa com Bial" desta quarta-feira (15), o ex-BBB revelou o desespero que sentia a cada lançamento que não alcançava o topo das paradas, como aconteceu com "Batom de Cereja", em 2021.

“Todo o ano quando a gente ia gravar um álbum, criava uma expectativa de que seria uma virada de chave da carreira. E a gente sempre frustrava”, confessou o artista. “Dei uma voltinha no pôr do Sol e me deu vontade de orar, pedir para que Ele [Deus] abençoasse, mostrasse algum caminho", contou Rodolffo.

"Cheguei a um certo desespero, vamos dizer assim, na vontade do sucesso para que nosso trabalho tivesse um nível grande e disse ‘Deus, faz alguma coisa aí’ [risos]. No dia seguinte, acordei e tinha mensagem de um produtor de elenco da Globo me convidando para participar do 'BBB'”, relatou o sertanejo. Durante sua estadia no reality show, a canção "Batom de Cereja" estourou em todas as plataformas digitais e rendeu a primeira entrada dos artistas no Top 10 das músicas mais tocadas do Spotify Brasil.