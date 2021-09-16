Luísa SonzaReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Luísa Sonza subiu a temperatura das redes sociais ao postar fotos com look bem ousado. A dona do álbum "Doce 22" compartilhou, nesta quarta-feira, registros nos quais aparece usando um modelo todo na cor preta, com corset, meia calça arrastão, botas e lingerie mínima.
fotogaleria
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
"Blond Ambition (ambição loira, em tradução livre)", escreveu Luísa, fazendo alusão a uma turnê da cantora Madonna nos anos 90, considerada uma das mais ousadas pelos fãs da artista internacional.