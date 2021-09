Patrícia Poeta faz sua primeira tatuagem - Reprodução de internet

Publicado 15/09/2021 19:04

Rio - Patrícia Poeta, do "É de Casa", usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após ser submetida a uma cirurgia de emergências nas amígdalas. Nesta quarta-feira (15), a apresentadora contou que segue em processo de recuperação desde que deixou o hospital na semana passada.

"Queridos, no processo de recuperação aqui. Fazendo fisioterapia pra não correr o risco de trombose e melhorar a capacidade pulmonar, depois da cirurgia. Curativo no rosto pra exercitar abrir a boca. Alimentação com orientação médica, por conta dos pontos. E por aí vai…", começou a jornalista em publicação no Instagram.

Em seguida, Patrícia deixa claro que está motivada a enfrentar esse momento de cabeça erguida: "O que posso garantir é que sigo focada nessa recuperação pra ficar 100% logo (esse 'logo' [é] quando meu corpo aceitar, claro). A propósito, cuidando da mente também. Exercitando o combo: paciência e resiliência, mais do que nunca. Tudo no tempo que tem que ser", declarou.

Confira a publicação: