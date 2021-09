Luiz Bacci, Deolane Bezerra e MC Kevin - Reprodução/Instagram

Luiz Bacci, Deolane Bezerra e MC Kevin Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2021 17:46

Rio - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, desmentiu rumores de um affair com o apresentador Luiz Bacci. A advogada já trocou farpas com ele nas redes sociais, mas ela disse que agora é amiga dele. "Jamais. Não tenho cabeça para isso. Não consigo ver com desejo nenhum homem na minha frente", disse ela no 'SuperPop'.

"Ainda estou em uma fase de aceitação do que aconteceu", disse. A advogada disse para Luciana Gimenez que recebe críticas e julgamentos por viajar e ir para festas. "Ninguém sabe como estou por dentro. Não vou ficar destruída como querem", disse.

Deolane e MC Kevin casaram em abril, em maio, o cantor morreu ao cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. "As pessoas querem que você morra também. Que você entre em depressão", disse.

"Não vão conseguir isso comigo. Não vou ficar postando foto chorando, não tenho dom de vítima e nunca tive [...] Nós éramos muito os opostos que se atraem", acrescentou.