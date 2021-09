Xand Avião revela que ainda sofre com sequelas da covid-19 - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/09/2021 15:00 | Atualizado 15/09/2021 15:08

Rio - Mais de um ano após ter se recuperado da covid-19, Xand Avião revelou que ainda enfrenta sequelas da doença. Durante o 'Encontro com Fátima Bernardes' desta quarta-feira (15), o cantor explicou que tem tido perda de memória desde quando testou positivo para o coronavírus , em março do ano passado.

No quadro 'Bem Estar' da atração matinal, foi exibida uma reportagem sobre as sequelas da covid-19 e a apresentadora Michelle Loreto comentou os efeitos que a doença tem na saúde mental. "Tem pessoas com esquecimento de palavras", citou Fátima Bernardes ao interagir com Michelle. Foi quando o artista revelou sua condição: "Eu estou com isso. Depois da Covid-19, esqueço letra de música, data... Esqueço tudo", afirmou.

"[Esquecimento] De palavra? Quando vai falar alguma coisa?", perguntou a ex-âncora do 'Jornal Nacional'. "Vou falar uma coisa e fico pensando na palavra", explicou Xand, que ainda acrescentou: "Esqueço a música de uma hora para outra".

Em março de 2020, o cantor e sua esposa usaram as redes sociais para anunciar que haviam sido infectados pelo coronavírus. Na época, o artista fez um alerta aos fãs sobre a covid-19: "Para vocês verem que ninguém está livre disso. A gente só quer pedir a vocês que fiquem em casa e não transmitam isso. O pior não é ficar em casa, é saber que uma coisa tão pequena parou o mundo todo."