Publicado 15/09/2021

Rio - Juliette Freire deixou seus fãs curiosos, nesta quarta-feira (15), ao falar sobre um possível romance nas redes sociais. Sem citar nomes, a campeã do "BBB 21" deixou claro que está solteira mas deu "uns beijinhos", após uma internauta questionar: "Que história é que tu beijou faz alguns dias?"

"Minha gente... Eu tô solteira, mas morta não. Tem que dar uns beijinhos", brincou a paraibana. Enquanto alguns fãs dizem ter ideia de quem teria trocado alguns beijos com a paraibana, Juliette garantiu: "Vocês nem imaginam".

Na última terça-feira, a ex-BBB virou meme na internet ao cometer uma gafe em sua estreia como apresentadora do "TVZ" , no Multishow. Após ser elogiada pela cantora Duda Beat, Juliette se enrolou com as palavras e acabou usando uma expressão que poderia ser de cunho sexual. "Só artista que toca lá no meu fundo. No meu fundo? Já virou meme, não tem jeito, meu Deus", falou a artista, já começando a rir de si mesma.