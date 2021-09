Sammy e Pyong são pais de Jake, e anunciaram a separação após polêmica no reality Ilha Record - Divulgação

Publicado 15/09/2021 17:22 | Atualizado 15/09/2021 18:05

Rio - Sammy Lee, ex-esposa do youtuber Pyong Lee, foi internada na madrugada desta quarta-feira (15), após passar mal em casa.



A influenciadora foi às pressas para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi internada com urgência, sem previsão de alta. O filho de Sammy e Pyong, Jake Lee, ficou sob os cuidados de pessoas próximas da família.

A cantora fez alguns exames, incluindo o de Covid-19, que testou negativo. Em nota, a assessoria de Sammy Lee revelou o seu estado de saúde da influenciadora.

"Após sentir fortes dores no braço esquerdo, Sammy procurou assistência médica de emergência no Hospital Albert Einstein na madrugada desta quarta (15/09). Depois de passar por uma série de exames, foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo, parecidas com o histórico de sua mãe, recém falecida de câncer de mama em julho deste ano. O quadro não é cirúrgico mas é necessário um período de internação e fisioterapia, sem previsão de alta.

Lidando com ansiedade, estresse e depressão, Sammy está em tratamento psiquiátrico a algumas semanas, fazendo uso de remédios controlados", disse em comunicado.