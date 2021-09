Xuxa - Reprodução

Xuxa Reprodução

Publicado 15/09/2021 14:20

Rio - A apresentadora Xuxa, de 58 anos, falou sobre os aproveitadores que encontrou em sua carreira durante bate-papo no canal "Seja Eu", no YouTube. Xuxa disse que era mais fácil deixar a vida nas mãos dos outros e chegou a afirmar que "deu asas a esses monstros". A apresentadora afirmou ter sido ingênua.

fotogaleria

"Não estou dizendo que aprendi, mas eu deveria. Eu queria falar para a Xuxa de 23 anos para ela acreditar menos nas pessoas. Até hoje não aprendi. No mundo que eu sempre vivi, que comecei a viver com 23 anos, eu estava acreditando muito (nas pessoas). Era fácil, era relaxante, era gostoso eu chegar e colocar minha vida na mão de alguém e falar: 'Faz'. Eu não saquei que tinham manipuladores, aproveitadores, que querem poder", afirmou.

"Começou aquela coisa: 'Eu quero mais. Quero viver sua vida, quero ter sua vida, ser você'. Eu dei asas a esses monstros. Foram vários monstros, em várias profissões e em vários momentos da minha vida. Tento tirar esses fantasmas e correntes até hoje. É muito difícil para mim olhar para uma pessoa e falar: 'Eu sei que você está me enganando'. Não consigo", lamentou.

"Acho que é uma grande pitada de ingenuidade, burrice e até coração mole. Eu não faço isso, então acho que ninguém faria isso comigo. Eu falo: 'Não vou cometer o mesmo erro'. Quando vejo, eu estou deixando a pessoa mexendo onde não deveria. A maior culpada sou eu. Eu teria que dar esse espaço. Mas não consigo", completou.

Envelhecimento

A apresentadora também foi questionada sobre beleza e aceitação. "Quem trabalhou sempre com imagem... Chega a ser cruel se olhar no espelho e falar que está satisfeito. Quem não trabalhou com a imagem diariamente, acho que passa mais fácil. Eu nunca fui de acordar e me arrumar para ficar dentro de casa. Tem uma hora que você tem que falar: 'Chegou para mim'. Isso é tão difícil para quem trabalhou com imagem", disse.

"Não quer dizer que eu não venha a fazer (plásticas e procedimentos). Eu não sei nem se ficaria satisfeita com o resultado. Do jeito que estou, eu estou satisfeita. Não estou satisfeita com a flacidez. Ninguém vai me devolver isso. Mesmo com essa flacidez toda, eu tenho um homem do meu lado me chamando de gostosa. Minha filha diz que estou linda. As duas pessoas que mais amo e que me amam, me aceitam, para mim é dane-se o mundo", disparou.

"Infelizmente preciso da minha imagem para trabalhar. Quando apareço sem estar arrumada, maquiagem, ou com uma roupa que mostra gordurinha, eu sou criticada. Dizem que estou acabada, que preciso fazer plástica. Não me incomoda ouvir. O que me incomoda é que as pessoas não aceitam que estou velha. Eu já aceitei, elas têm que aceitar também".