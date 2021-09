Luxo e riqueza! Marina Ruy Barbosa embarca usando bolsa de R$ 48 mil

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira. A atriz mostrou seu estilo ao escolher um look todo preto e tênis. Mas isso não quer dizer que ela estava "basiquinha". Marina ostentou uma bolsa da grife Chanel, que segundo o site da grife francesa está avaliada em 58.050 coroas dinamarquesas, o que corresponde a cerca de pouco mais de R$ 48 mil. Recentemente, Marina mostrou seu closet pela primeira vez para os fãs nas redes sociais. A atriz é dona de várias peças de grifes como Chanel, Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, entre outros.

