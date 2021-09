Celso Portiolli e Fábio Faria - Reprodução

Celso Portiolli e Fábio FariaReprodução

Publicado 15/09/2021 09:15 | Atualizado 15/09/2021 09:20

São Paulo - Fábio Faria, o ministro das Comunicações, é casado com Patrícia Abravanel e decidiu imitar o sogro em um evento de família. Ele e Celso Portiolli se enfrentaram em um duelo para ver quem fazia a melhor imitação de Silvio Santos e, no meio da brincadeira, o ministro fez até uma piada com a alta do dólar.

"Você está fazendo o 'Show do Milhão' porque o dólar está R$ 6. Se tivesse a R$ 2 quem fazia era eu e a Patrícia. Você sabe que R$ 1 milhão não vale nada", disse Fábio em um vídeo divulgado pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

O ministro não parou por aí e ainda fez outra piada imitando o sogro. Ele falou de um suposto encontro entre o apresentador e o presidente Jari Bolsonaro, no qual o dono do SBT teria barrado o general Augusto Heleno de participar.

"Sabem que quando aquele cara que parece comigo, o Bolsonaro, foi no SBT, chamei para uma conversar dentro do camarim. Estava lá um baixinho, não sabia quem era, era o general Heleno. Fiz: ‘sai todo mundo, só o presidente’. Aí o general Heleno ficou barrado", brincou Fábio Faria.