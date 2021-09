Thaís Braz - Reprodução

Publicado 14/09/2021 20:02

Rio - Thaís Braz está curtindo as férias e a chegada da primavera no Rio Grande do Norte, no Nordeste. A musa, que ficou conhecida pela participação no 'BBB 21', aproveitou a estadia para compartilhas fotos de biquíni com seus seguidores.

Nos comentários, os fãs não deixaram a beleza de Thaís passar batida. "Perfeita", "maravilhosa" e "que mulher" foram alguns dos elogios. Confira a publicação: