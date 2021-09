Britney Spears - Reprodução/Instagram

Britney Spears

Publicado 14/09/2021 19:08

Rio - Britney Spears surpreendeu seus fãs, nesta terça-feira (14), ao desativar seu perfil no Instagram. De acordo com o site Page Six, a decisão de encerrar a conta foi tomada pela própria cantora de 39 anos após acontecimentos recentes. Na semana passada, o pai da artista, Jamie Spears, entrou com um pedido na Justiça para dar fim à tutela da Princesa do Pop.

"Ela está feliz e em um ótimo lugar, e o silêncio pode ser uma coisa poderosa e uma mensagem poderosa. Esta foi a decisão dela", garantiu uma fonte ligada ao site norte-americano. No último domingo, Britney anunciou que está noiva de seu namorado , o ator Sam Asghari, após cinco anos de relacionamento.

A notícia foi comemorada nas redes sociais por vir logo após Jamie Spears decidir encerrar a tutela da cantora depois de uma longa batalha judicial, que motivou a criação do movimento "Free Britney". Em 2008, o pai de Britney assumiu o controle da vida e do dinheiro da artista, alegando que ela não seria capaz de administrar sua própria carreira e finanças.