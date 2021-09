Marina Ferrari - Carlos Davi/Divulgação

Publicado 14/09/2021 21:52

Rio - Uma blogueira escolhida para integrar a nova edição de ‘A Fazenda’ está sendo massacrada nas redes sociais por conta de sua atitude na pandemia. Marina Ferrari foi confirmada esta semana como participante do reality show. Porém, ao ganhar destaque nas redes sociais, um vídeo seu divulgando mentiras foi resgatado e voltou à tona.

fotogaleria

No vídeo, a blogueira aparece dizendo que um suplemento vitamínico indicado para o crescimento do cabelo previne o vírus da covid-19. Além disso, Marina revelou não usar máscaras. O vídeo foi postado ano passado em seu perfil do Instagram e mostra a blogueira fazendo propaganda para o suplemento.

Nesta semana, os internautas se depararam com o vídeo citado e se chocaram com a propaganda enganosa da blogueira. Obviamente, apareceram muitos comentários criticando a postura de Marina, incluindo blogueiros famosos como Maíra Medeiros.

Vale lembrar que até agora nenhum remédio é eficaz contra o vírus, e somente a vacina, o distanciamento e o uso de máscara estão sendo recomendados.

Confira a repercussão no Twitter:

nova diretora da oms pic.twitter.com/f2CV9d841z — MARWA (@mahagess) September 13, 2021