14/09/2021

Rio - A influenciadora e ex-participante do "De Férias com o Ex Brasil", Gabi Prado, fez um desabafo na noite de segunda-feira (13), durante o programa "PodDarPrado", sobre o fim do seu casamento com João Zoli e o fim da amizade com a Maju Mazalli.

Segundo Prado, há dois anos ela sofre ameaças por não estar mais em um relacionamento com Zoli. "Em dois anos eu sofro ameaças por não me relacionar mais com o João. Eu não tenho que ficar com o João e ele não tem que ficar comigo. Parem de fazer isso, de ameaçar a minha família e amigos. Chega. Já são dois anos. Se vocês continuarem, vocês vão me matar. Eu tomo três remédios por dia, minha saúde mental não é boa e eu não aguento mais. A Maju não tem culpa, o João não tem culpa. Parem de julgar pessoas. É muito difícil levantar da cama", desabafou Gabi Prado.

A influenciadora relembrou que o último contato que teve com Zoli foi na presença de Maju, ex de Lipe Ribeiro. "A última vez que tive contato com o João foi há uns quatro ou cinco meses, em um hotel no Rio de Janeiro, e a Maju estava lá. Eu liguei para Maju e para o Lipe na hora porque ele combinou de ir comigo para a casa do Lipe e acabou que ele não foi. A Maju foi. Ela me ligou para saber o motivo e eu estava chorando. Respondi que sabia que a história com o João já tinha terminado, mas que ele era o amor da minha vida", lembrou Prado.

Gabi Prado também falou pela primeira vez sobre o seu ex ter ficado com Maju Mazalli, assumiu que ficou chateada por causa da amizade e pediu para que não atacassem a ex-amiga. "Eu disse assim para o João uma vez: 'eu não consigo ser sua amiga porque você é o amor da minha vida, mas é o tipo de pessoa que eu não quero ser e nem ter. Nessa época eu era amiga da Maju e eu contei isso aos prantos para ela. Eu quero que vocês saibam que não me doeu ver o João ficar com a Maju. Eles são solteiros. Foi a minha amizade com ela. Foram cinco anos de amizade que eu quis e tentei e simplesmente a gente não deu certo", finalizou Prado.

