Georgia Paiva Azambuja está noiva de Carlos BolsonaroReprodução Internet

Publicado 15/09/2021 08:43 | Atualizado 15/09/2021 09:43

Rio - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), de 38 anos, está de casamento marcado com a noiva, Georgia Paiva Azambuja, de 25, para março do ano que vem. A informação é do jornal "Correio Braziliense". Georgia é moradora de Bagé, no Rio Grande do Sul. Os dois começaram a namorar em 2018, mas a identidade da moça era mantida em segredo para preservá-la de assédio.

Quando o namoro começou, os jornais de Bagé noticiaram que uma moça local estava se relacionando com o filho do presidente, que estava visitando a cidade e a fazenda da família frequentemente. No entanto, Carlos Bolsonaro nunca apareceu em público com Georgia. A mãe da jovem tem fotos no Instagram em que aparece ao lado do presidente Bolsonaro.

Georgia vem de uma tradicional família de políticos do extremo-sul brasileiro. Carlos Azambuja, seu avô, foi prefeito nomeado de Bagé durante o regime militar, entre 1979 e 1985. Posteriormente, ele foi deputado federal e o único representante da bancada gaúcha a votar contra o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992.

A família de Georgia é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, a jovem diz ser "não politicamente correta" e "não feminista". Desde que a notícia do noivado vazou, a jovem apagou alguns perfis na internet e deixou outros privados.