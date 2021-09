Gretchen muda o visual - Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2021 08:39 | Atualizado 15/09/2021 09:32

Rio - Gretchen trocou o cabelo curtinho por um mega hair. A rainha do rebolado, de 62 anos, compartilhou o resultado com os fãs no Instagram nesta terça-feira.

fotogaleria

"Mais uma mudança radical e incrível. Dessa vez vamos de castanho ondulado. Amei demais. Olha só os cabelos maravilhosos que ela faz", disse a cantora e influenciadora após ver o resultado.

Essa não é a única mudança recente de Gretchen. Na semana passada, ela havia retirado o aplique e retornado aos fios curtinhos. Agora, com a nova transformação, retorna ao cabelão.